En 2007, Assystem créait sa Mission handicap. En 10 ans, l’entreprise a triplé son taux d’emploi et multiplié par 6 le nombre de recrutements de personnes handicapées. Une décennie d’engagement et de résultats que les 7 000 collaborateurs français du groupe vont célébrer. Le point avec Pauline Robinier, responsable de la Mission handicap Assystem.

Autoactu.com : Qu’avez-vous prévu pour fêter les 10 ans d’engagement d’Assystem ?

Pauline Robinier : Ateliers de langue des signes, animations théâtrales, marchés solidaires avec vente de produits réalisés par des entreprises du secteur protégé… notre Mission handicap organise d’avril à décembre 2017 de nombreuses manifestations. Celles-ci se dérouleront dans tous nos établissements et chez certains de nos clients. En juin, lors d’une grande tournée nationale, nous irons à la rencontre des collaborateurs pour échanger et présenter l’engagement du groupe.

Autoactu.com : Qu’est-ce qui motive cet engagement ?

Pauline Robinier : C’est un engagement de longue date qui a pris forme dès 2005 avec la signature de la Charte de la diversité en entreprise, puis s’est concrétisé deux ans plus tard avec la création de la Mission handicap Assystem. Le groupe a ensuite signé trois conventions successives avec l’AGEFIPH entre 2008 et 2012, puis deux accords d’entreprises agréés par la DIRECCTE en 2013 et 2016, une première dans le secteur de l’ingénierie. Ces accords – le deuxième est en cours – nous ont permis de déployer un plan d’actions volontariste autour du maintien dans l’emploi, du recrutement, de la sensibilisation, de la formation et des partenariats avec le secteur protégé ou adapté.

Nous sommes une entreprise responsable : l’engagement en faveur du handicap et plus largement en faveur de la diversité est inscrit dans notre ADN RH. Cet engagement est également le fruit de notre politique d’innovation sociale. En tant qu’entreprise travaillant dans des secteurs industriels de pointe, nous considérons en effet que l’innovation ne doit pas être uniquement envisagée sous l’angle technologique. Proposer des solutions inédites pour faire progresser l’insertion professionnelle des personnes handicapées est tout aussi important, en termes d’innovation, que de travailler à la mobilité ou au mix énergétique de demain.

Enfin, naturellement, après 10 ans d’actions, les résultats et les progrès que nous constatons au quotidien, sont une vraie source d’encouragement.

Autoactu.com : Prévoyez-vous encore des recrutements ?

Pauline Robinier : Oui, nous recrutons chaque année plus de 2 000 personnes et il faut savoir que tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap, des aménagements pouvant ensuite être réalisés si nécessaire.

Dans le cadre de notre accord handicap, nous nous engageons à recruter spécifiquement, d’ici 2018, 60 collaborateurs et 3 alternants en situation de handicap, pour atteindre un taux d’emploi de 3%. Celui-ci, bien qu’inférieur au seuil légal de 6%, représente un véritable défi, lorsque l’on sait que 80% des travailleurs handicapés ont un niveau de qualification inférieur au bac et que le secteur de l’ingénierie, extrêmement porteur en termes d’emplois, recherche principalement des ingénieurs.

Nous participons régulièrement à des évènements comme des forums de recrutement spécialisés et nous effectuons des actions de formation spécifiques en direction de nos recruteurs pour les sensibiliser au sujet et répondre concrètement à leurs questions.



Autoactu.com : Quelles sont vos actions en faveur du maintien dans l’emploi des personnes en situation d’handicap ?

Pauline Robinier : En termes de maintien dans l’emploi, les mesures sont diverses, voici quelques exemples : nous réalisons des aménagements de poste matériels ou temporels qui peuvent être étendus au domicile dans certains cas, et nous finançons des équipements de véhicules personnels lorsque cela est nécessaire. L’accord prévoit également l’octroi de jours d’absence spécifiques pour les RDV administratifs ou médicaux ; cette mesure concerne nos collaborateurs en situation de handicap comme nos collaborateurs parents d’enfants handicapés.

Autoactu.com : Et en termes de formation ?

Pauline Robinier : Nos actions sont très nombreuses et se déploient aussi bien en interne qu’en externe, aussi bien en formation initiale qu’en formation continue. Nous soutenons tout d’abord des écoles et des universités, comme l’INSA de Lyon, dans l’accueil et l’intégration des étudiants handicapés : parrainage d’élèves pour favoriser le bon déroulement de leur scolarité, actions de sensibilisation, contribution au financement de la mise en accessibilité des locaux… Dans le secteur aérospatial, nous sommes également partenaires de l’association Hanvol qui favorise la reconversion professionnelle des personnes handicapées par le biais de l’alternance. Depuis 2014, nous assurons également la montée en compétences de collaborateurs d’entreprises adaptées avec lesquelles nous intervenons en cotraitance sur des projets industriels. Ce temps de formation, en amont du projet, a pour objectif de les préparer aux outils et conditions de travail de l’environnement industriel. Par définition, celui-ci n’est en effet pas "adapté" car très contraint et soumis à de nombreux enjeux.

Autoactu.com : Avez-vous des programmes de sensibilisation au handicap ?

Pauline Robinier : Nous avons en effet considérablement développé nos actions de sensibilisation en explorant de nouvelles façons d’informer et d’aborder le sujet du handicap en entreprise. À travers le sport tout d’abord et l’organisation, en partenariat avec Handiamo, d’évènements de basket fauteuil, de handigolf ou encore de handi-équitation.

Ce sont des mises en situation originales qui démystifient le handicap et prouvent qu’il n’entame en rien la performance. À travers également les HandiWeeks : des semaines internes dédiées au handicap, organisées une à deux fois par an dans nos différents établissements du groupe depuis 2014. Ou encore, la mise en place très prochainement d’une hotline permettant aux collaborateurs de s’informer sur le handicap de manière anonyme et ce quelle que soit leur situation personnelle.

Le mot de la fin pour Emmanuelle Capiez, SVP Human Resources & Managing Director France : "En tant qu’entreprise, il est de notre responsabilité de contribuer à l’évolution de la société sur tous les sujets liés à la diversité. Nous l’avons démontré sur cette question spécifique du handicap avec la progression de notre taux d’emploi (aujourd’hui à 2,3%) et de notre taux de recrutements. Et au-delà des chiffres, nous constatons tous les jours parmi nos équipes, une plus grande facilité à aborder le sujet qui n’en est même parfois plus un. Est-ce suffisant pour autant ? Assurément, non. Nous allons poursuivre la dynamique d’actions, mais aussi continuer à innover pour faire avancer l’insertion professionnelle des personnes handicapées. Nous croyons, en effet, que l’innovation ne doit pas être seulement technologique, mais aussi et surtout sociale."

Louise Charles

Assystem emploie près de 12 500 collaborateurs dans le monde et a réalisé un chiffre d’affaires de 956 M€ en 2016. Assystem est cotée sur Euronext Paris.